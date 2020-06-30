Разработать крупный проект

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Закрыт15 заявок665 просмотров

Ув. коллеги.

Есть ТЗ во вложении.

На основе этого ТЗ необходимо высчитать себестоимость и прогнозируемого количества часов (срок исполнения).

Не нужна просто оставить заявку по умолчания.

Скачайте ТЗ, просмотрите полностью, чтобы оценить не от балды а оценить свои возможности.

Такой проект будет для другого, города, дали готовый ТЗ, чтобы сократить время.

Цена для привлечения.

5 лет назад
grechca
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Заявки фрилансеров

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