Добрый день! Нужно создать сайт под типо Мужа на час полностью с нуля. Макета нет, есть только идея. Можно сделать что то похожее на https://sankt-peterburg.masterabyta.ru Более подробно объясню исполнителю. ...
Создание сайта по типу csgorun.org
Описание :
Необходимо разработать онлайн игровой проект на основе Крэш игры.
Долгосрочные цели: создание и поддержание ЦА активной и играющей на сайте.
Лояльность и присутствие в соц. сетях.
Пример похожего проекта: csgorun.orgНа главной странице нужен блок для игры, в принципе, как на сайтах конкурентах.
Где создается ставка на игру и виден ее прогресс.
Можете предложить свой вариант реализации.
Вход через Steam API. Технологии: › PHP 7.4+› (MySQL 8+ / MariaDB) + Redis› JavaScript ES6› Node.js 10+› Web Sockets› React
Подробнее в Т3 исполнителю.
Выбранный исполнитель
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