Создание сайта по типу csgorun.org

$4500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок1145 просмотров

Описание :

Необходимо разработать онлайн игровой проект на основе Крэш игры.

Долгосрочные цели: создание и поддержание ЦА активной и играющей на сайте.

Лояльность и присутствие в соц. сетях.

Пример похожего проекта: csgorun.orgНа главной странице нужен блок для игры, в принципе, как на сайтах конкурентах.

Где создается ставка на игру и виден ее прогресс.

Можете предложить свой вариант реализации.

Вход через Steam API. Технологии: › PHP 7.4+› (MySQL 8+ / MariaDB) + Redis› JavaScript ES6› Node.js 10+› Web Sockets› React

Подробнее в Т3 исполнителю.

JavaScriptMySQLNode.jsPHPRedis
5 лет назад
avangardbro
Евгений 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
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7 месяцев назад
5 лет назад
$4500
35 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

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