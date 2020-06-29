Сайт сообщества художников

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Закрыт20 заявок824 просмотра

Есть потребность в создании веб сайта для художников, где они могли бы общаться, выкладывать свои картины для просмотра и/или продажи, обучать(ся) и т.д.

Если в двух словах, то внутренняя структура такая:

1. Личный кабинет пользователя с информацией о себе (анкета), набором изображений картин (портфолио). Пользователи делятся по рангам на участников, кандидатов и обычных юзеров.

2. Личный кабинет плавно перетекает в форум для участников с обычным функционалом форума - разделы, права доступа, личные сообщения и прочее.

3. Документы (картинки, видео, тексты) обязательно проходят "демократическую" цензуру участников путем голосования. После одобрения они попадают в свои разделы.

3.1 Галерея изображений (фото картины с характеристиками типа даты создания, стоимости, если продается и проч). Галерея делится на 3 части - для продажи, выставочные картины, онлайн-выставка. Множества могут пересекаться. У картин пользователи могут оставлять комментарии и ставить лайки/дизлайки.

3.2 Раздел видео есть просто набор видео из youtube/vimeo/... по разделам

3.3 Блог для текстов. Тексты могут быть новостями, статьями и мероприятиями. Фактически, это все одно и то же, просто "превью" показываться пользователю будет немного по-разному.

Пользователи загружают изображения, ссылки на видео со своими пояснениями в общую группу для цензурирования, после прохождения цензуры этот ресурс либо попадает дальше в его подгруппу, либо... нет :)

Тексты, соответственно, должны редактироваться на сайте. В тексте, как и в обычном блог посте, могут быть картиночки и прочие прелести.

Выбор "движка" за вами. Художники народ небогатый, если что ;)

Сайт, который в чем-то похож на описанное и желаемое https://artcontract.ru/

5 лет назад
CyberDemon
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