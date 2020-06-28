Ищу специалиста, кто сделает стильный сайт по набору девушек моделей на онлайн курс . Обязательное условие - быстрые сроки, опыт работы и умение работать в fashion/beauty стиле. пожалуйста, высылайте своё портфолио, сроки и расценки. ...
Создать сайт хостинга
Сделать сайт хостинга. В связке Wordpress + бесплатные темы и плагины с официального репозитория WP. Ссылки на услуги и тарифы в биллинге я предоставлю. Сайт на английском языке c возможностью добавления языковых версий. Основное условие хороший внешний вид. Подробности в скайпе - отвечу на вопросы.
Заявки фрилансеров
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