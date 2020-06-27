Написать полноценное тех задание по разработке сайта.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок1022 просмотра

Добрый день.  

Требуется написать  полноценное тех задание по разработке сайта.

Есть сайт знакомств с функционалом, созданный 10 лет назад. Последнии 3 года, заброшен.

Мы решили его реанимировать.

Нужно полноценное ТЗ с прототипированием, где взят имеющийся функционал, указаны новые доработки (о которых я скажу) и намечены детали ( что, где и как). Основная задача ТЗ, избежать подводных камней и недопонимания с разработчиками. 

Спасибо за ваши предложения.

5 лет назад
markizfr
Артур 
51 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лиза
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Яна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
16 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
Давид
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
248 отзывов(-1)
5 лет назад