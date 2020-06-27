Добрый день.

Требуется написать полноценное тех задание по разработке сайта.

Есть сайт знакомств с функционалом, созданный 10 лет назад. Последнии 3 года, заброшен.

Мы решили его реанимировать.

Нужно полноценное ТЗ с прототипированием, где взят имеющийся функционал, указаны новые доработки (о которых я скажу) и намечены детали ( что, где и как). Основная задача ТЗ, избежать подводных камней и недопонимания с разработчиками.

Спасибо за ваши предложения.