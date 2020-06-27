Добрый день! Необходимо разработать и создать новостной сайт по аналогии с 24.kg.
Сайт визитка
Нужно сделать сайт визитку, все материалы для создания пришлю
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