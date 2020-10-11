Требуется разработать сайт с простейшими играми. Разработать админ.панель, конструктор типов игр, чтобы из админки составлять игры. Соответственно вывод и взаимодействие на фронтенд. Будет 8 типов. Типы: 1. Меморина 2. Правда или ложь ...
Нужен сайт на wordpress
Нужен сайт-каталог на wordpress (аналог taluturg. ee) по заданному дизайну (можем менять дизайн если будет необходимо). Учесть обязательно мультиязычность сайта. Код необходим с комментариями.
Проект "для себя" поэтому по ходу можем согласовывать изменения. Сроков нет, по мере моей платежеспособности (до конца октября). Могу оплачивать постепенно частями, за каждую выполненую часть работы.
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