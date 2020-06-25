Необходима разработка, верстка, дизайн сайта. Сайт компании занимающейся пошивом и установкой штор, установкой карнизов. Будет несколько статичных страниц с типами штор, вариантами материалов и карнизов, встроенный калькулятор подсчета стоимости (сам калькулятор уже есть). Раздел "О ...
Переделка Сайта компании
Добрый день. Нам необходимо переделать сайт компании так, чтобы он выглядел современно и солидно. На данный момент он сделан в любительском виде. Сайт более информационный без всяких систем оплат и сложных конструкций. Единственно, что дополнительно нужно - обратный звонок. Ждём Ваших предложений. Подробности по телефону.
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