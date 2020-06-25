Переделка Сайта компании

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Закрыт45 заявок858 просмотров

Добрый день. Нам необходимо переделать сайт компании так, чтобы он выглядел современно и солидно. На данный момент он сделан в любительском виде. Сайт более информационный без всяких систем оплат и сложных конструкций. Единственно, что дополнительно нужно - обратный звонок. Ждём Ваших предложений. Подробности по телефону.

5 лет назад
Alex20202
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Заявки фрилансеров

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Алексеи
 
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