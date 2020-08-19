Разработать лендинг

Добрый день

Нужно сделать лендинг по теме Разработка приложений. Будет размещаться на поддомене сайта на Tilda. Здесь ТЗ

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