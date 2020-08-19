Разработать лендинг

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Завершен21 заявка814 просмотров

Добрый день

Нужно сделать лендинг по теме Разработка приложений. Будет размещаться на поддомене сайта на Tilda. Здесь ТЗ

От вас - стоимость "под ключ" и сроки.

Желательно делать сразу ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ заявку, исполнителя планирую выбрать быстро.

Tilda
5 лет назад
nasmeshnic
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

loveshinedragon
Артём 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
$150
35 дней
Все супер. Рекомендую
Благодарю за сотрудничество! Все комфортно)

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