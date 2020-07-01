Изменить сайт

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Завершен21 заявка680 просмотров

Сделать сайт(одностраничник) по хорошему примеру с отредактированным текстом, не его копию, лежит на вордпресе домен хостинг есть

WordPress
5 лет назад
daylightspb
Виктория 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$125
10 дней
Отличный сайт, сделал быстрее чем заявленный срок, моментальное реагирование на поправки, и практически круглосуточная поддержка !!! рекомендую !!!
Грамотная постановка задачи. Все расписал. Оплата без задержек. Оперативно вносил корректировки и все по делу. Рекомендую. С радостью готов дальше работать

Заявки фрилансеров

Надюша
 
30 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
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3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Вероника
 
22 года
5 лет в сервисе
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Артём
 
34 года
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5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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4 года назад
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4 года назад
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Владимир
 
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3 года назад
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4 года назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
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4 года назад
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Наталья
 
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2 года назад
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Вадим
 
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онлайн
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5 лет назад
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fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
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2 года назад
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2 года назад
30 отзывов
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Антон
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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