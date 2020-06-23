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Необходимо ускорить сайт по pagespeed
Необходимо ускорить сайт itprofi.in.ua показатели очень плохие, довести хотя бы до жёлтого уровня загрузки. И ещё небольшая задачка, перестал работать плагин smartresize. Сайт на joomla
Заявки фрилансеров
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