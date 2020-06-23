Необходимо ускорить сайт по pagespeed

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка223 просмотра

Необходимо ускорить сайт itprofi.in.ua показатели очень плохие, довести хотя бы до жёлтого уровня загрузки. И ещё небольшая задачка, перестал работать плагин smartresize. Сайт на joomla

Joomla
5 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт черного списка

    1. Функция платного доступа для организаций 2. функция разовой проверки физ лицом 3. Бесплатная подача объявления о недобросовестном сотруднике или об работодателе (полное указание реквизитов компании, контакты подающего объявление, текст, фото) 4. ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт на ВП

    Добрый день! Стоит задача создать сайт витрину на вп по аналогу данного сайта https://moskva.vbr.ru/banki/kredity/recommended/.  Есть нюансы которые хотелось бы учесть: 1) Возможность быстро менять местами предложения; 2) Возможность быстро менять информацию в готовых ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта

    Создать похожий сайт как на примере с выкладкой на хостинг. Внесения правок до полного согласования и после - выгрузкой сайта на хостинг. В кратчайшие сроки. Пример сайта: http://www.interplume.fr/en/

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг по продаже и монтажу кондиционеров

    Нужно оперативно сделать одностраничник под продажу и монтаж/демонтаж/ремонт кондиционеров для запуска контекстной рекламы. Сайт может быть сделан на Wordpresse. Дополнительно нужен продающий текст.

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеочат

    Написать видео-чат для предоставлении услуг психологов и психоаналитиков.  Возможность подключения неграниченного количества сессий Возможность авторизации через почту или личный кабинет Возможность подключения платёжной системы robokassa. Возможность последующего администрирования.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт или приложение

    Создать сайт или приложение – синхронизированный плеер для одноврменного прослушывания музыки.Пример сайта – www.watch2gether.com/С красивым дизайномТолько чтобы была музыка vk, soundcloud и другиеЦена договорнаяЕсть хостинг и доменВозможно ли сделать такое вообще, чтобы музыка вк играла ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта на Wordpress

    Оплата работы ТОЛЬКО по РЕЗУЛЬТАТУ. В комментария предлагайте свои сроки и цены. Можете сделать у себя на хостинге, потом перезалить к нам.Главное, чтобы все работало. Есть посадочная страница. Сайт pomoshnik.info Задачи: ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад