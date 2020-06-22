Видеочат

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Закрыт10 заявок486 просмотров

Написать видео-чат для предоставлении услуг психологов и психоаналитиков. 

Возможность подключения неграниченного количества сессий

Возможность авторизации через почту или личный кабинет

Возможность подключения платёжной системы robokassa.

Возможность последующего администрирования. 

5 лет назад
guest_15928154317122
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
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5 лет назад
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Сайты «под ключ»
Марина
 
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