Здравствуйте!

Нужно создать Cайт каталог ресторанов на базе frameworks laravel или готовый скрипт на доработку под требуемый функционал,нужно учитывать тот факт, что потом можно было сделать приложение под ios и android по функционалу сайта. ( приложение не входит в эту сумму !)

Самый необходимый функционал для ресторанов.

Личный кабинет управляющего

Сервис приема платежей для каждого ресторана в личном кабинете через api любого сервис пример https://stripe.com/docs/api.

Статистика ресторана в личном кабинете управляющего по часам, дням, месяцам, обработанные заказы,отмененные заказы и т.д.

Пользовательская часть

каждый зарегистрированный пользователь может бронировать столик в выбранном ресторане изкаталога ресторанов и оплатить картой за бронирование выбрав столик, блюдо из

меню данного ресторана, ( по сути как интернет каталог с корзиной) на выбранное время, потом добавить корзину и оплатить.

Поиск должен работать через гугл api, чтобы результат поиска показывал самые близкие рестораны от пользователя, для это потребуется доступ к геоданным телефона или браузера,

тут есть один нюанс для кабинета управляющего, нужно выводить карту в кабинете управляющего так чтобы он мог видеть примерное расстояние пользователя откуда он бронировал.

остальные стандартные функции

фильтр поиска, отзывы через гугл api как здесь https://als-automobiles.fr/avis-clients/ , галерея ресторана,карта меню ресторана, цены, описание ресторана и некоторые стандартные функции

типа регистрация через Facebook и т.д

PS. нам именно нужен тот человек который будет работать с ним долго по контракту после сдачи проекта.

Жду примерную цену на такого рода проекта.

Макет будет разработан полностью для разработки данного сайта исходя из функционалов!