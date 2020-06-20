Каталог ресторанов

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Закрыт14 заявок917 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать Cайт каталог ресторанов на базе frameworks laravel или готовый скрипт на доработку под требуемый функционал,нужно учитывать тот факт, что потом можно было сделать приложение под ios и android по функционалу сайта. ( приложение не входит в эту сумму !)

Самый необходимый функционал  для ресторанов.

Личный кабинет управляющего 

Сервис приема платежей для каждого ресторана в личном кабинете через api любого сервис пример https://stripe.com/docs/api.

Статистика ресторана в личном кабинете управляющего по часам, дням, месяцам, обработанные заказы,отмененные заказы и т.д.

Пользовательская часть

каждый зарегистрированный пользователь  может бронировать столик в выбранном ресторане изкаталога ресторанов и оплатить картой за бронирование выбрав столик, блюдо из

меню данного ресторана, ( по сути как интернет каталог с корзиной) на выбранное время,  потом добавить корзину и оплатить.

Поиск должен работать через гугл api, чтобы результат поиска показывал самые близкие рестораны от пользователя, для это потребуется доступ  к геоданным  телефона или браузера,

тут есть один нюанс для кабинета управляющего, нужно выводить карту в кабинете управляющего так чтобы он мог видеть примерное расстояние пользователя откуда он бронировал.

остальные стандартные функции

фильтр поиска, отзывы через гугл api как здесь https://als-automobiles.fr/avis-clients/ , галерея ресторана,карта меню ресторана, цены, описание ресторана и некоторые стандартные функции

типа регистрация через Facebook и т.д

 

PS. нам именно нужен тот человек который будет работать с ним долго по контракту после сдачи проекта.

Жду примерную цену на такого рода проекта.

Макет будет разработан полностью для разработки данного сайта исходя из функционалов! 

AndroidiOSLaravel
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