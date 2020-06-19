Разработка одностраничного сайта для YouTube-автора

$500
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Закрыт23 заявки1100 просмотров

Требуется эксперт для разработки креативного одностраничного сайта

Сайт должен кричать и метать молнии, т.к. контент автора яркий и эксцентричный.

Заранее необходимо утвердить направленность дизайна, под наш оригинальный кейс.

Требования:

  • 1) Одностраничник на любой платформе
  • 2) Блок "топ видео"
  • 3) Блок "услуги (реклама)"
  • 4) Блок "об авторе"
Направленность контента: Черные схемы фриланса, психология отношений, разборы блогеров.

Канал автора: bit.ly/2BpCA3j (или поиском в YouTube "Черный Фриланс")

Отклики с общими портфолио рассматриваться не будут!

Покажите пожалуйста 1-3 работы максимально приближенные к нашему кейсу!

5 лет назад
web-hustler
Мария 
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