Разработка сайта как у конкурентов

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Закрыт17 заявок795 просмотров

Здравствуйте! Нужен сайт на ту же тематику и не уступающий по наполнению вот этому https://minterpro.com 

Тематика - криптовалюта. Посмотрите внимательно сайт, нажмите на каждую кнопку, много всего интересного, там есть тексты (т.е. нужны будут услуги копирайтера), и виджеты (типа калькулятора, выдвигающегося окошка при нажатии на таймер - с памятью времени посещения пользователя, т.е. по моим наблюдениями таймер работает около недели, потом сбрасывается вне зависимости от того, был ли человек на сайте или нет), тут и анимация, и расчеты - т.е. нужно задействовать api ноды блокчейна Minter, чтобы просуммировать и подготовить данные. То есть по-хорошему нужен либо мастер на все руки, либо команда минимум из четырехчеловек (бек, фронт, тексты, дизайн). Хочу выслушать ваши вопросы и предложения. 

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