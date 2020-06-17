Сайт визитка

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Закрыт28 заявок1632 просмотра

Сайт візитка для музичного виконавця. На трьох мовах українська, англійська, німецька. Повністю контент та наповнення для сайту є. Обов'язково на сайті повинен бути планувальник подій (календар з можливістю додавати нові події та відображати)

5 лет назад
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5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
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Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Дмитрий
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Алена
 
30 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Леонид
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
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2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
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18 дней назад
155 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
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год назад
51 отзыв
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Ярославна
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
29 лет
6 лет в сервисе
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3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
186 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад