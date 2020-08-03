Макеты уже нарисованы. Сделать проект нужно под ключ. Также нужна мобильная версия. ТЗ скину готовому взяться за проект. Опыт в работе со стимом и рулетками обязателен. Примеры таких сайтов: http://csgo777.ru/ . https://ruletkacsgo.ru/ . https://csgobomj.ru/
Создать сайт, скопировав дизайн и функционал с другого
Создать сайт на вордпрессе, или переделать уже готовый на битриксе под один из этих сайтов https://cosmostone.ru, https://www.marmi.ru.
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