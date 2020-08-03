Создать сайт, скопировав дизайн и функционал с другого

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок804 просмотра

Создать сайт на вордпрессе, или переделать уже готовый на битриксе под один из этих сайтов https://cosmostone.ruhttps://www.marmi.ru

WordPress
5 лет назад
kanDenis
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$500
10 дней
Заказали сайт с нуля. Получилась очень качественная и профессиональная работа. Превзошли все ожидания. Все объяснили и показали для самостоятельной работы. В дальнейшем будет обращаться снова и рекомендовать другим.
Отличный заказчик. Остались только положительные эмоции от сотрудничества с Денисом. Всегда буду рада помочь)

Заявки фрилансеров

Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Артём
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Софья
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад