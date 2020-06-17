Редактировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок642 просмотра

Нужно редактиовать сайт labzdrav.by

У нас не работают кнопки на сайте

5 лет назад
tirgashev65
Тимур 
52 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

PtahaUA
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все прекрасно,даже по голосовой связи все объяснил! Вообщем рекомендую данного человека)! Если можно было поставить 6 звезд,поставил бы.
Все отлично! Заказчик очень ответственный!

Заявки фрилансеров

Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Натали
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
PtahaUA
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад