Создание продающего сайта на платформе WordPress для Стоматологии.

Создание продающего сайта наплатформе WordPress.Можно делать сайт на шаблонах!Если у вас есть опыт создания такого сайта, вышлите егопосмотреть!Количество страниц сайта: главная,доктора, цены, услуги, о клинике, акции, блог, отзывы, контакты – 9 страниц.На главной есть форма длязаполнения, типа «Записаться …».Сайт должен быть SEO подготовлен:

1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная;

2. Быстрая скорость загрузки;

3. Description;

4. URL-адреса;

5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка;

6. Корректный тег ALT для изображений;

7. Корректное разграничение тегами заголовков (H1-H6);

8. Robots.txt;

9. XML и HTML карта сайта (Sitemap);

10. Микроразметка;

11. Google Analytics и Яндекс Метрика;

Логотип, фото врачей, тексты статей,контактную информацию предоставим.Важен ваш опят в созданииподобных сайтов!Покажите ваши работы в этойобласти. Требования: От вас (по сути стандартные):

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;

- работать до утверждения заказа клиентом, (не на «отвали»);

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;