Нужно оценить по стоимости и срокам создание сайта, описание (типо ТЗ которое есть на данный момент) https://docs.google.com/document/d/1p6r-mCALvMmu26_ptWUKXUs11fkXhhg61Rgn67h1_VY/edit нужны сроки и цена От и До можно
Создание продающего сайта на платформе WordPress для Стоматологии.
Создание продающего сайта наплатформе WordPress.Можно делать сайт на шаблонах!Если у вас есть опыт создания такого сайта, вышлите егопосмотреть!Количество страниц сайта: главная,доктора, цены, услуги, о клинике, акции, блог, отзывы, контакты – 9 страниц.На главной есть форма длязаполнения, типа «Записаться …».Сайт должен быть SEO подготовлен:
1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная;
2. Быстрая скорость загрузки;
3. Description;
4. URL-адреса;
5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка;
6. Корректный тег ALT для изображений;
7. Корректное разграничение тегами заголовков (H1-H6);
8. Robots.txt;
9. XML и HTML карта сайта (Sitemap);
10. Микроразметка;
11. Google Analytics и Яндекс Метрика;
Логотип, фото врачей, тексты статей,контактную информацию предоставим.Важен ваш опят в созданииподобных сайтов!Покажите ваши работы в этойобласти. Требования: От вас (по сути стандартные):
- профессионализм и опыт работы по данному направлению;
- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;
- работать до утверждения заказа клиентом, (не на «отвали»);
- спокойно относиться к правкам и замечаниям;
Заявки фрилансеров
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