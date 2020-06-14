Лендинг для продажи мангалов (+интернет-экваиринг)

Здравствуйте, Алексей!

Нам необходима разработка и дизайн простого сайта-лендинга, сайт ориентирован на ознакомления покупателей с нашей продукцией + оплата заказа на сайте. От нас будут предосталены фото (студийные + фото со съемок), а также видео, которые также надо прикрутить на сайт.

Нужно: домен, хостинг, дизайн (контент будет предоставлен)

По бюджету: хотелось бы услышать с Вашей стороны примерный бюджет.

Спасибо!