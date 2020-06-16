Рулетка скинов CS:GO под ключ(макеты страниц уже имеются)

Нужно оценить по стоимости и срокам создание сайта, описание (типо ТЗ которое есть на данный момент) https://docs.google.com/document/d/1p6r-mCALvMmu26_ptWUKXUs11fkXhhg61Rgn67h1_VY/edit нужны сроки и цена От и До можно