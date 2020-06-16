Рулетка скинов CS:GO под ключ(макеты страниц уже имеются)

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Закрыт4 заявки456 просмотров

Макеты уже нарисованы. Сделать проект нужно под ключ. Также нужна мобильная версия.

ТЗ скину готовому взяться за проект. Опыт в работе со стимом и рулетками обязателен.

Примеры таких сайтов: http://csgo777.ru/ . https://ruletkacsgo.ru/ https://csgobomj.ru/

5 лет назад
guest_15923935760224
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Выбранный исполнитель

badstorm
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Сайты «под ключ»
badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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5 лет назад