Нужен лендинг.

Требуется сделать лендинг, можно шаблонный (но приятный глазу) по тематике "Утилизация отходов класса Б и В". Желательно на CMS (не важно на какой).

От Вас - готовый к внесению контента лендинг на 3-4 экрана.

Предлагайте цену и срок.