Нужен лендинг.

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Завершен44 заявки1078 просмотров

Требуется сделать лендинг, можно шаблонный (но приятный глазу) по тематике "Утилизация отходов класса Б и В". Желательно на CMS (не важно на какой).

От Вас - готовый к внесению контента лендинг на 3-4 экрана.

Предлагайте цену и срок.

5 лет назад
kidcool23
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Random9
Саид 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
Все было сделано быстро и качественно. Все моменты учтены. Рекомендую.
Все отлично. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Юлия
 
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