Сделать сайт на WordPress. 

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки709 просмотров

Добрый день. Нужно сделать сайт «Строй дом». 

1. Вот ссылка на сайт http://somecatalog.movie-trailers.space/ 

(доступ к этому сайту предоставим)

2. Вот ссылка на макет https://drive.google.com/drive/folders/1Aj1PkbABTLYR0H_fvffE9PQav9TpIAHb

Нужно переделать сайт из 1 пункта в вид из 2 пункта.

Сейчас версия только для ПК.

Мобильную докинем.

Проект срочный. Нужно уложиться в 2 дня. 

Если будет нарушение сроков более чем на 2 дня заплатим только 1000.

Если более чем на 2 дня, вынуждены будем прекратить работу.

Поэтому пожалуйста откликайтесь только если готов выполнить и в срок. 

Стоимость -1500 руб.

Если готовы, напишите: "Готов сделать в срок"

WordPress
5 лет назад
eduard-zheleznov
Эдуард 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тимур
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта как у конкурентов

    Здравствуйте! Нужен сайт на ту же тематику и не уступающий по наполнению вот этому https://minterpro.com  Тематика - криптовалюта. Посмотрите внимательно сайт, нажмите на каждую кнопку, много всего интересного, там есть тексты (т.е. нужны будут ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт-обучалку

    Макет дизайна страниц: https://www.figma.com/file/BvPoHhrrVYp6MxPSEu3yGZ/Affhub-Study?node-id=25%3A2536 Общее описание проекта: Обучающая платформа, которая состоит из последовательных блоков (всего 7). Каждый из 7 блоков состоит из таких типов контента: education ...

    Node.js
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт визитка

    Сайт візитка для музичного виконавця. На трьох мовах українська, англійська, німецька. Повністю контент та наповнення для сайту є. Обов'язково на сайті повинен бути планувальник подій (календар з можливістю додавати нові події та відображати)

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рулетка скинов CS:GO под ключ(макеты страниц уже имеются)

    Макеты уже нарисованы. Сделать проект нужно под ключ. Также нужна мобильная версия. ТЗ скину готовому взяться за проект. Опыт в работе со стимом и рулетками обязателен. Примеры таких сайтов: http://csgo777.ru/ . https://ruletkacsgo.ru/ . https://csgobomj.ru/

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад