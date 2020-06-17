Сделать сайт на WordPress. 

Добрый день. Нужно сделать сайт «Строй дом».

1. Вот ссылка на сайт http://somecatalog.movie-trailers.space/

(доступ к этому сайту предоставим)

2. Вот ссылка на макет https://drive.google.com/drive/folders/1Aj1PkbABTLYR0H_fvffE9PQav9TpIAHb.

Нужно переделать сайт из 1 пункта в вид из 2 пункта.

Сейчас версия только для ПК.

Мобильную докинем.

Проект срочный. Нужно уложиться в 2 дня.

Если будет нарушение сроков более чем на 2 дня заплатим только 1000.

Если более чем на 2 дня, вынуждены будем прекратить работу.

Поэтому пожалуйста откликайтесь только если готов выполнить и в срок.

Стоимость -1500 руб.

Если готовы, напишите: "Готов сделать в срок"