Нам нужно создать сайт по услуге помощи закупа товаров с Китае и доставкой до России. https://docs.google.com/document/d/1pUFbhd_JhGrab_Oj_B33hvUrGHSaO7oMpZZTxuqesUI/edit?usp=sharing тут примерный контент сайты конкурентов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7jIkcZ7NKTBG4w6SjYDJUXVc_QB9ILCZMSSL1h-tbg/edit#gid=0
Сайт под ключ. Верстка и CMS
Владимир, день добрый! Ранее к Вам обращалась Ульяна, дизайнер нашего сайта. Вы ей писали, что будете свободны к середине июня) Мы хотим заказать работу у Вас. Как мы можем связаться с Вами?
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