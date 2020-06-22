Создать сайт или приложение – синхронизированный плеер для одноврменного прослушывания музыки.Пример сайта – www.watch2gether.com/С красивым дизайномТолько чтобы была музыка vk, soundcloud и другиеЦена договорнаяЕсть хостинг и доменВозможно ли сделать такое вообще, чтобы музыка вк играла одновременно на разных устройствХочу чтобы пользователи в машине слушали музыку одну и ту же музыку в одно время без задержек.