Здравствуйте! Нужно создать Cайт каталог ресторанов на базе frameworks laravel или готовый скрипт на доработку под требуемый функционал,нужно учитывать тот факт, что потом можно было сделать приложение под ios и android по функционалу сайта. ( приложение не входит ...
Сделать сайт - blockchain explorer для ERC-20 токена
Пример нужного сайта https://clck.ru/P7XXy
1) поиск и аналитика транзакций по сети https://ropsten.etherscan.io (с последующим переключением на сеть ethereum mainnet)
2) поиск и аналитика транзакций для одного токена ерс20 (при заказе выдам)
3) сайт делается для внутренних нужд, дизайн минималистичный в стиле бренда токена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
Владимир, день добрый! Ранее к Вам обращалась Ульяна, дизайнер нашего сайта. Вы ей писали, что будете свободны к середине июня) Мы хотим заказать работу у Вас. Как мы можем связаться с Вами?Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $85
Нам нужно создать сайт по услуге помощи закупа товаров с Китае и доставкой до России. https://docs.google.com/document/d/1pUFbhd_JhGrab_Oj_B33hvUrGHSaO7oMpZZTxuqesUI/edit?usp=sharing тут примерный контент сайты конкурентов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7jIkcZ7NKTBG4w6SjYDJUXVc_QB9ILCZMSSL1h-tbg/edit#gid=0Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
нужно создать эмблемы гарантии на сайт, пример могу скинуть на Вашу почтуСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте уважаемые специалисты! Мне надо сделать сайт с нуля под контентный проект для размещения статей и видео материалов с Ютуба отличный пример который нравится - https://cpa.rip/ Самое главное что сайт должен быть ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно частично скопировать сайт https://helpcheck.de/ А именно требуется страница https://helpcheck.de/lebensversicherung, текстовые страницы из футера и личный кабинет. Под копией имею ввиду стянуть верстку, перекрасить ее в нужный цвет, поменять картинки и кое где контент (я дам). ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Требуется эксперт для разработки креативного одностраничного сайта Сайт должен кричать и метать молнии, т.к. контент автора яркий и эксцентричный. Заранее необходимо утвердить направленность дизайна, под наш оригинальный кейс. Требования: 1) ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Установить Юнитпей на сайт сайт php и фрейм Котонти. Карты уже подсоединены. Сейчас одобрены и остальные платежи. Их надо дополнительно подсоединить.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $720
Сайт ритуальных услуг. Дизайн: https://www.figma.com/file/8hjv97NFJrWu8OF71tUwWU/Memorial?node-id=0%3A1 Нужно сделать верстку и бэкенд. ТЗ вышлем в личные сообщения. Срок до 12 июля.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт5 лет назад
Без костылей, отдельным плагином. Есть детальное ТЗ и живой пример. Оставляйте ТЕЛЕГРАМСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад