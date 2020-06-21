Сделать сайт - blockchain explorer для ERC-20 токена

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Закрыт6 заявок984 просмотра

Пример нужного сайта https://clck.ru/P7XXy  

1) поиск и аналитика транзакций по сети https://ropsten.etherscan.io  (с последующим переключением на сеть ethereum mainnet)

2) поиск и аналитика транзакций для одного токена ерс20 (при заказе выдам)

3) сайт делается для внутренних нужд, дизайн минималистичный в стиле бренда токена.

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Заявки фрилансеров

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