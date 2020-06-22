Создание сайта на Wordpress

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Закрыт8 заявок551 просмотр

Оплата работы ТОЛЬКО по РЕЗУЛЬТАТУ. В комментария предлагайте свои сроки и цены.

Можете сделать у себя на хостинге, потом перезалить к нам.Главное, чтобы все работало.

Есть посадочная страница.

Сайт pomoshnik.info

Задачи:

- Создать базу резюме, с поиском, отбором кандидатов по параметрам, печатью в формат pdf и платным доступом к базе резюме.

- Оплата доступа к базе резюме через яндекс кассу.

- Доступ к базе на опредленный срок - 2 недели, 1 месяц. После окончания срока доступ закрывается или продлевается.

- Возможность добавления резюме пользователями через сайт.

- Нужно записать видеоуроки или скринкасты - как пользоваться плагинами и темой, где что менять.

- Сейчас соискатели добавляются в базу через форму

https://forms.gle/Hif5ehEdRGgn7gRM8- Отбор кандадитов для работодателей по пунктам 3-4-8-9-17-19-20-21

- Желательно еще добавить в базу загрузку фото.

- И прикрепление файла с резюме к анкете.

WordPress
5 лет назад
Desyatnichenko
Дарья 
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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Сайты «под ключ»
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