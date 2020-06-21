Скопировать экономическую игру, возможно доработать. Подключение платежей, настройка работоспособности всех аспектов. Пример проекта: http://elite-mafia.ru/ Бюджет может быть выше, зависит от качества работы.
Jadranka J Lendar
Вебсайт наподобие соцсети с задачей сбора простой информации от одних пользователей о других и поиска по этой базе данных.
Функционал сайта схож с соцсетью и службой знакомств, но намного проще и того и другого. На данном этапе нужен только MVP (minimum viable product). ТЗ в приложении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужно создать Cайт каталог ресторанов на базе frameworks laravel или готовый скрипт на доработку под требуемый функционал,нужно учитывать тот факт, что потом можно было сделать приложение под ios и android по функционалу сайта. ( приложение не входит ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
здравствуйте,что будет стоить создание и настройка сайта по типу краш (кс го)?Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
Пример нужного сайта https://clck.ru/P7XXy 1) поиск и аналитика транзакций по сети https://ropsten.etherscan.io (с последующим переключением на сеть ethereum mainnet) 2) поиск и аналитика транзакций для одного токена ерс20 (при заказе выдам) 3) сайт делается ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
Владимир, день добрый! Ранее к Вам обращалась Ульяна, дизайнер нашего сайта. Вы ей писали, что будете свободны к середине июня) Мы хотим заказать работу у Вас. Как мы можем связаться с Вами?Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $85
Нам нужно создать сайт по услуге помощи закупа товаров с Китае и доставкой до России. https://docs.google.com/document/d/1pUFbhd_JhGrab_Oj_B33hvUrGHSaO7oMpZZTxuqesUI/edit?usp=sharing тут примерный контент сайты конкурентов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7jIkcZ7NKTBG4w6SjYDJUXVc_QB9ILCZMSSL1h-tbg/edit#gid=0Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
нужно создать эмблемы гарантии на сайт, пример могу скинуть на Вашу почтуСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте уважаемые специалисты! Мне надо сделать сайт с нуля под контентный проект для размещения статей и видео материалов с Ютуба отличный пример который нравится - https://cpa.rip/ Самое главное что сайт должен быть ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно частично скопировать сайт https://helpcheck.de/ А именно требуется страница https://helpcheck.de/lebensversicherung, текстовые страницы из футера и личный кабинет. Под копией имею ввиду стянуть верстку, перекрасить ее в нужный цвет, поменять картинки и кое где контент (я дам). ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Требуется эксперт для разработки креативного одностраничного сайта Сайт должен кричать и метать молнии, т.к. контент автора яркий и эксцентричный. Заранее необходимо утвердить направленность дизайна, под наш оригинальный кейс. Требования: 1) ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад