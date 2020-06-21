Jadranka J Lendar

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки583 просмотра

Вебсайт наподобие соцсети с задачей сбора простой информации от одних пользователей о других и поиска по этой базе данных.

Функционал сайта схож с соцсетью и службой знакомств, но намного проще и того и другого. На данном этапе нужен только MVP (minimum viable product). ТЗ в приложении.

5 лет назад
guest_15927336616308
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