Jadranka J Lendar

Вебсайт наподобие соцсети с задачей сбора простой информации от одних пользователей о других и поиска по этой базе данных.

Функционал сайта схож с соцсетью и службой знакомств, но намного проще и того и другого. На данном этапе нужен только MVP (minimum viable product). ТЗ в приложении.