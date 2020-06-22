Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок670 просмотров

нужен точно такой сайт https://minifreemarket.com/

5 лет назад
guest_1592802314591
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Яна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Павел
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Леонид
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
6 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
5 лет назад
Бальжинимаев
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта на Wordpress

    Оплата работы ТОЛЬКО по РЕЗУЛЬТАТУ. В комментария предлагайте свои сроки и цены. Можете сделать у себя на хостинге, потом перезалить к нам.Главное, чтобы все работало. Есть посадочная страница. Сайт pomoshnik.info Задачи: ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт общих заданий

    Сайт заданий для рекламодателей\исполнителей. На общем типе создаются проекты. (название, описание, ссылка, что требуется сделать, что указать для отчета., цена, геотаркетинг, переодичность выполнения, количество выполнений, стоимость.)  Так же возможность прикрепить скрин, прикрепить ссылку.  ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добрый день! Требуется создание сайта/интернет-магазина в полном цикле

    Добрый день! Требуется создание сайта/интернет-магазина в полном цикле. Имеется пример нужного дизайна. Соотв. нужно нечто подобное сделать/клонировать. Тезисами могу обозначить что имеется и что нужно сделать, далее уже обсудим: 1.      Имеется ...

    ApacheCSSMySQLPHP
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Jadranka J Lendar

    $250

    Вебсайт наподобие соцсети с задачей сбора простой информации от одних пользователей о других и поиска по этой базе данных. Функционал сайта схож с соцсетью и службой знакомств, но намного проще и того и другого. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирование, доработка экономической игры!

    $500

    Скопировать экономическую игру, возможно доработать. Подключение платежей, настройка работоспособности всех аспектов. Пример проекта: http://elite-mafia.ru/ Бюджет может быть выше, зависит от качества работы.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Каталог ресторанов

    $1000

    Здравствуйте! Нужно создать Cайт каталог ресторанов на базе frameworks laravel или готовый скрипт на доработку под требуемый функционал,нужно учитывать тот факт, что потом можно было сделать приложение под ios и android по функционалу сайта. ( приложение не входит ...

    AndroidiOSLaravel
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Казино

    здравствуйте,что будет стоить создание и настройка сайта по типу краш (кс го)?

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт - blockchain explorer для ERC-20 токена

    Пример нужного сайта https://clck.ru/P7XXy   1) поиск и аналитика транзакций по сети https://ropsten.etherscan.io  (с последующим переключением на сеть ethereum mainnet) 2) поиск и аналитика транзакций для одного токена ерс20 (при заказе выдам) 3) сайт делается ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт под ключ. Верстка и CMS

    Владимир, день добрый! Ранее к Вам обращалась Ульяна, дизайнер нашего сайта. Вы ей писали, что будете свободны к середине июня) Мы хотим заказать работу у Вас. Как мы можем связаться с Вами?

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    $85

    Нам нужно создать сайт по услуге помощи закупа товаров с Китае и доставкой до России. https://docs.google.com/document/d/1pUFbhd_JhGrab_Oj_B33hvUrGHSaO7oMpZZTxuqesUI/edit?usp=sharing тут примерный контент  сайты конкурентов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7jIkcZ7NKTBG4w6SjYDJUXVc_QB9ILCZMSSL1h-tbg/edit#gid=0

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад