Сайты под ключ, верстка, дизайн
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Готов предложить вам полный спектр услуг в веб-разработке и не только!
Кто я такой?
Действующий frontend разработчик во всем известной компании =)
Даю гарантии за свою работу, ответственность за результат и четкие сроки.
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Тогда позвольте показать вам преимущества работы со мной делами, а не словами.
Обсудим детали проекта и решим текущие вопросы вашего бизнеса.
Надежный и современный сайт - залог успеха бизнеса!
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