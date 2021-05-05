Сайты под ключ, верстка, дизайн

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Лендинг или сайт-визитка?

Готов предложить вам полный спектр услуг в веб-разработке и не только!

Кто я такой?

Действующий frontend разработчик во всем известной компании =)

Даю гарантии за свою работу, ответственность за результат и четкие сроки.

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Тогда позвольте показать вам преимущества работы со мной делами, а не словами.

Обсудим детали проекта и решим текущие вопросы вашего бизнеса.

Надежный и современный сайт - залог успеха бизнеса!