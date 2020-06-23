Сайт на ВП

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Закрыт18 заявок889 просмотров

Добрый день! Стоит задача создать сайт витрину на вп по аналогу данного сайта https://moskva.vbr.ru/banki/kredity/recommended/

Есть нюансы которые хотелось бы учесть:

1) Возможность быстро менять местами предложения;

2) Возможность быстро менять информацию в готовых и добавлять новые;

3) Сайт должен быстро грузится;

4) Возможность добавлять на страницы облако тегов.

5 лет назад
s_koltunov
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