Создание сайта под ключ - ниша Услуги по Составлению Резюме (Англ)

Суть Проекта - Сайт на Англ Языке под Северную Америку - об услугах составления резюме и других дополнительных услугах таких как Оптимизация профиля ЛинкедИн

Главная цель сделать сайт максимально хорошим для гугла (СЕО) при этом иметь конверсию в 10-15% Сайт разбит на разные локальные страницы. Каждая локальная страница - имеет уникальный текст и блоки которые повторяются.

Платформа - готов рассмотреть варианты от Вордреса до Самописных ЦРМ

Важно:

- Скорость загрузки сайта. Сайт должен набирать 90-100 на гугл pagespeed insight мобильная и десктоп версия

- Возможность настроить СЕО на каждую страницу отдельно (﻿тайтл, кейворд, мета теги и прочие СЕО приблуды)- Возможность прописать альты картинкам и рел тэг для ссылок (dofollow,nofollow)

- Возможность настроить Schema (schema.org)

- Ссылки должны быть читаемые, без там всяких /?ид=12023

Нужна возможность сделать покупку (страйп или пейпал)

Возможность человеку загрузить своё резюме.

что бы лучше понять к чему идёт проект можно взять за основу - ﻿https://ca.topresume.com/resume-writing

Нужна Админ панель и Панель Пользователя.

Админ панель:

Добавлять страницы

Менять Страницы

Легко добавлять новые статьи

видеть базу пользователей кто купил услугу (удалять, менять им поля)

видеть кто из пользователей попросил доработать резюме

видеть кто из пользователей попросил сделать обзор резюме

Создавать новых пользователей с возможностью ограничений прав

Юзер Панель

- Посмотреть свой заказ или заказы (скачать своё резюме)

- скачать инвойс

- Заполнить форму + отправить своё резюме

- Отправить резюме на доработку, указав проблемы

По поводу дизайна (готов заказать дизайн отдельно и вам отдать только верстку и программирование)

Количество уникальных страниц - 10 (Главная \ О Нас \ Контакты \ Цены \ Блоги \ Страница Города (локальная) \ Страница статьи\ Оплата \ Пользовательская Админка\ Админка Главная)

Плюс 3и посадочных страницы под google ads для людей на разных этапах карьерного роста. https://www.paradigmresume.com/ Что нравится - Не плохой логотипНе нравится - текст на фоне картинок/ очень все просто / выглядит дешево/ плохой шрифт/ стандартные иконки / executiveresume.ca - Очень строгий стиль / страшный шрифт / опять все очень банально и совсем не уникально https://www.resumeww.com/ - Не плохой дизайн / выглядит свежо но не хватает чего-тоhttps://www.resumetarget.ca/Один из главных конкурентов - строго но современно сразу видно детали на что стоит обратить вниманиеhttps://www.resumecentre.ca/

Интересный дизайн но слишком детский как по мне