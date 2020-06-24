Нужно сделать, сайт в одну страницу для производства
Лендинг для курсов тренеров
Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/
1. Пример лендинга: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/personal-trener/, страница категории: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/
2. Необходим сбор заявок на сайте. Сбор электронной и телефонной базы для дальнейшей рекламы.
3. Берем основные функции с сайта: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/personal-trener
4. На текущей теме будет дополнительно раздел «Блог» куда будут публиковаться информационные статьи.
В заявке напишите способ реализации.
Заявки фрилансеров
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