Разработка Лендинга на WordPress | Коммерция, Фитнес Тренер

Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/.

1. Пример лендинга: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/personal-trener/, страница категории: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/.

2. Необходим сбор заявок на сайте. Сбор электронной и телефонной базы для дальнейшей рекламы.

3. Берем основные функции с сайта: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/personal-trener.

4. На текущей теме будет дополнительно раздел «Блог» куда будут публиковаться информационные статьи.

В заявке напишите способ реализации.