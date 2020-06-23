Разработка Лендинга на WordPress | Коммерция, Фитнес Тренер

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок757 просмотров

Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/.

1. Пример лендинга: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/personal-trener/, страница категории: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/.

2. Необходим сбор заявок на сайте. Сбор электронной и телефонной базы для дальнейшей рекламы.

3. Берем основные функции с сайта: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/personal-trener.

4. На текущей теме будет дополнительно раздел «Блог» куда будут публиковаться информационные статьи.

В заявке напишите способ реализации.

WordPress
5 лет назад
IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Михаил
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Саид
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Василий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 минут назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»

  • Похожие заказы

  • Создание сайта под ключ - ниша Услуги по Составлению Резюме (Англ)

    Суть Проекта - Сайт на Англ Языке под Северную Америку - об услугах составления резюме и других дополнительных услугах таких как Оптимизация профиля ЛинкедИн Главная цель сделать сайт максимально хорошим для гугла (СЕО) ...

    Google Ads
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт черного списка

    1. Функция платного доступа для организаций 2. функция разовой проверки физ лицом 3. Бесплатная подача объявления о недобросовестном сотруднике или об работодателе (полное указание реквизитов компании, контакты подающего объявление, текст, фото) 4. ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт на ВП

    Добрый день! Стоит задача создать сайт витрину на вп по аналогу данного сайта https://moskva.vbr.ru/banki/kredity/recommended/.  Есть нюансы которые хотелось бы учесть: 1) Возможность быстро менять местами предложения; 2) Возможность быстро менять информацию в готовых ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта

    Создать похожий сайт как на примере с выкладкой на хостинг. Внесения правок до полного согласования и после - выгрузкой сайта на хостинг. В кратчайшие сроки. Пример сайта: http://www.interplume.fr/en/

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг по продаже и монтажу кондиционеров

    Нужно оперативно сделать одностраничник под продажу и монтаж/демонтаж/ремонт кондиционеров для запуска контекстной рекламы. Сайт может быть сделан на Wordpresse. Дополнительно нужен продающий текст.

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеочат

    Написать видео-чат для предоставлении услуг психологов и психоаналитиков.  Возможность подключения неграниченного количества сессий Возможность авторизации через почту или личный кабинет Возможность подключения платёжной системы robokassa. Возможность последующего администрирования.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт или приложение

    Создать сайт или приложение – синхронизированный плеер для одноврменного прослушывания музыки.Пример сайта – www.watch2gether.com/С красивым дизайномТолько чтобы была музыка vk, soundcloud и другиеЦена договорнаяЕсть хостинг и доменВозможно ли сделать такое вообще, чтобы музыка вк играла ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад