Сделать полноценный сайт по примеру

Нужна копия сайта hightech.trade . Из функций нужен личный кабинет, действующая торговля, внесение денег через биткоин кошелёк, перечень которых, я предоставлю в списке. Так же возможность их изменять. Пополнение и вывод, только не автоматический, через создание заявки, а выплаты будут вручную. За всей информацией пишите.