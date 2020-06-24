Здравствуйте. Нужно сделать доработку сайта на Open Сart десктоп и мобильной версии. Описание правок прилагаю https(двоеточие)//docs.google.com/document/d/1E3Y1qnt8DKNhIk2xktry3X2G6axHtJBxX6k3CNtTbO4/ Просьба сначала ознакомиться, потом размещать заявку. Интересует стоимость, сроки реализации всех ...
Сделать полноценный сайт по примеру
Нужна копия сайта hightech.trade . Из функций нужен личный кабинет, действующая торговля, внесение денег через биткоин кошелёк, перечень которых, я предоставлю в списке. Так же возможность их изменять. Пополнение и вывод, только не автоматический, через создание заявки, а выплаты будут вручную. За всей информацией пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать сайт(одностраничник) по хорошему примеру с отредактированным текстом, не его копию, лежит на вордпресе домен хостинг естьСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/ ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать, сайт в одну страницу для производстваСайты «под ключ»61 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $350
Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад
Суть Проекта - Сайт на Англ Языке под Северную Америку - об услугах составления резюме и других дополнительных услугах таких как Оптимизация профиля ЛинкедИн Главная цель сделать сайт максимально хорошим для гугла (СЕО) ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо ускорить сайт itprofi.in.ua показатели очень плохие, довести хотя бы до жёлтого уровня загрузки. И ещё небольшая задачка, перестал работать плагин smartresize. Сайт на joomlaСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт5 лет назад
1. Функция платного доступа для организаций 2. функция разовой проверки физ лицом 3. Бесплатная подача объявления о недобросовестном сотруднике или об работодателе (полное указание реквизитов компании, контакты подающего объявление, текст, фото) 4. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Стоит задача создать сайт витрину на вп по аналогу данного сайта https://moskva.vbr.ru/banki/kredity/recommended/. Есть нюансы которые хотелось бы учесть: 1) Возможность быстро менять местами предложения; 2) Возможность быстро менять информацию в готовых ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать похожий сайт как на примере с выкладкой на хостинг. Внесения правок до полного согласования и после - выгрузкой сайта на хостинг. В кратчайшие сроки. Пример сайта: http://www.interplume.fr/en/Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад