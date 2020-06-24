Сделать полноценный сайт по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок543 просмотра

Нужна копия сайта hightech.trade . Из функций нужен  личный кабинет, действующая торговля, внесение денег через биткоин кошелёк, перечень которых, я предоставлю в списке. Так же возможность их изменять. Пополнение  и вывод, только не автоматический, через создание заявки, а выплаты будут вручную. За всей информацией пишите.   

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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