Разработка маркетплейса репетиторов

На основе готового HTMLшаблона спроектировать маркетплейс репетиторов. Концепция – репетиторы регистрируются на сайте, управляют своим расписанием, ученики ищут репетитора по фильтрам и отзывам. Все страницы, необходимые для создания проекта в шаблоне есть, в тч и админка. Шаблон проекта и внутренние страницы: https://dreamguys.co.in/demo/doccure/template/index.html Доктор=репетиторPatient = ученик От разработчика: - предложить техническую реализацию- сроки разработки- стоимость Станицы ресурса: Главная: https://dreamguys.co.in/demo/doccure/template/index.htmlЛистинг репетиторов с фильтром: https://dreamguys.co.in/demo/doccure/template/search.htmlВнутренняя репетитора: https://dreamguys.co.in/demo/doccure/template/doctor-profile.htmlАдминка: https://dreamguys.co.in/demo/doccure/template/admin/index.html Интерфейс репетитора: https://dreamguys.co.in/demo/doccure/template/reviews.htmlИнтерфейс ученика: https://dreamguys.co.in/demo/doccure/template/patient-dashboard.html Подробное ТЗ будет обсуждаться совместно с исполнителем.