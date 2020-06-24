Создать сайт для продажи цветов, с возможностью оплаты на сайте
Wordpress, для роли "оптовый клиент" внести правки на сайте
Для авторизованных на сайте пользователей с ролью "Оптовый клиент" нужно изменить оформление некоторых элементов в Каталоге и Личном кабинете.
Заявки фрилансеров
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