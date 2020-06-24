Wordpress, для роли "оптовый клиент" внести правки на сайте

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Закрыт3 заявки689 просмотров

Для авторизованных на сайте пользователей с ролью "Оптовый клиент" нужно изменить оформление некоторых элементов в Каталоге и Личном кабинете.

WordPress
5 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Виктория
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад

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