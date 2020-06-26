Разработка сайта для штор "под ключ"

Необходима разработка, верстка, дизайн сайта. Сайт компании занимающейся пошивом и установкой штор, установкой карнизов. Будет несколько статичных страниц с типами штор, вариантами материалов и карнизов, встроенный калькулятор подсчета стоимости (сам калькулятор уже есть). Раздел "О компании", несколько полезных статей, которые будут выложены в статично один раз.В последствии, понадобится CMS через которую будут добавляться фото тканей, карнизов и готовых вариантов.Есть сайт на который можно быть похожим по стилистике дизайна и наполнению.Обязательные требованияАдекватность. возможность вести диалог. По срокам, у нас есть около 3 недель.