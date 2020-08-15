На основе готового HTMLшаблона спроектировать маркетплейс репетиторов. Концепция – репетиторы регистрируются на сайте, управляют своим расписанием, ученики ищут репетитора по фильтрам и отзывам. Все страницы, необходимые для создания проекта в шаблоне есть, в тч и ...
Многостраничный сайт
есть лэндинг сервисного центра по ремонту телефонов, необходимо создать многостраничный сайт с админкой, цветовую гамму брать с лэндинга.
Есть тезисное ТЗ с примерами ссылок на другие сайты как это должно выглядеть и работать. Движок не принципиален, главное чтобы удовлетворял поставленным целям и была возможность производить необходимые действия в админке.
ТЗ сброшу в лс, прикрепить нет возможности
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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