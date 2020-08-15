Многостраничный сайт

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Завершен53 заявки1562 просмотра

есть лэндинг сервисного центра по ремонту телефонов, необходимо создать многостраничный сайт с админкой, цветовую гамму брать с лэндинга. 

Есть тезисное ТЗ с примерами ссылок на другие сайты как это должно выглядеть и работать. Движок не принципиален, главное чтобы удовлетворял поставленным целям и была возможность производить необходимые действия в админке.

ТЗ сброшу в лс, прикрепить нет возможности

5 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Marishka_Divil
Марина 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$250
32 дня
Работа еще идет, делают хорошо, грамотно, основательно. правда немного не укладываемся в сроки, но не критично. Дополню отзыв после завершения работы.
Понятное ТЗ, четкая работа, регулярная связь. Оплата в срок, сотрудничеством удовлетворены. Будем рады совместно поработать в будущем.

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