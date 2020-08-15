есть лэндинг сервисного центра по ремонту телефонов, необходимо создать многостраничный сайт с админкой, цветовую гамму брать с лэндинга.

Есть тезисное ТЗ с примерами ссылок на другие сайты как это должно выглядеть и работать. Движок не принципиален, главное чтобы удовлетворял поставленным целям и была возможность производить необходимые действия в админке.

ТЗ сброшу в лс, прикрепить нет возможности