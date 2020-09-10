Сайт с простыми web-играми (заданиями)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок864 просмотра

Требуется разработать сайт с простейшими играми. Разработать админ.панель,  конструктор типов игр, чтобы из админки составлять игры. Соответственно вывод и взаимодействие на фронтенд. Будет 8 типов.

Типы:

1. Меморина

2. Правда или ложь

3. Узнай по силуэту

4. Узнай по описанию

5. Продолжи ряд

6. Соотнеси картинки

7. Расставь картинки

8. Расставь картинки по местам

Примеры

http://sakla.ru/igraj/

https://learningapps.org/

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/memorina-cifry

В приложенном ПДФ, черновик (sketch) игр. Сделать надо быстро.

С нас дизайн, графика и аудио.

Нужен бекенд и и фронтенд.

Можем и верстку (CSS, HTML) сделать, кроме JS.

CSSHTMLJavaScriptSketch
5 лет назад
dambar
Дамир 
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$300
39 дней
Все прекрасно, работа была выполнена в срок. Исполнитель ответственный, исправления вносила после завершения заказа. Буду обращаться к услугам Мелинэ снова!
Спасибо большое за проект, очень хороший заказчик, оплата в срок, строго рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

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