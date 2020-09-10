Создание темы WP. Тематика сайта. Дизайнерские полы из натуральной древесины.Общие страницы сайта выполнены в тёмной теме , шрифт - TT Norms Обязательные требованияОбщие требования : страницы сайта должна корректно (безвизуальных и технических ошибок) отображаться в операционных ...
Сайт с простыми web-играми (заданиями)
Требуется разработать сайт с простейшими играми. Разработать админ.панель, конструктор типов игр, чтобы из админки составлять игры. Соответственно вывод и взаимодействие на фронтенд. Будет 8 типов.
Типы:
1. Меморина
2. Правда или ложь
3. Узнай по силуэту
4. Узнай по описанию
5. Продолжи ряд
6. Соотнеси картинки
7. Расставь картинки
8. Расставь картинки по местам
Примеры
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/memorina-cifry
В приложенном ПДФ, черновик (sketch) игр. Сделать надо быстро.
С нас дизайн, графика и аудио.
Нужен бекенд и и фронтенд.
Можем и верстку (CSS, HTML) сделать, кроме JS.
Выбранный исполнитель
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