Создание темы WP

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Закрыт9 заявок873 просмотра

Создание темы WP. Тематика сайта. Дизайнерские полы из натуральной древесины.Общие страницы сайта выполнены в тёмной теме , шрифт - TT Norms Обязательные требованияОбщие требования : страницы сайта должна корректно (безвизуальных и технических ошибок) отображаться в операционных системах iOS 9+,

Android 5+, Windows Phone 8.1+.и быть кроссбраузерной ; сайт должен

соответствовать требованиям поисковых систем Yandex и Google по удобству

просмотра на мобильных устройствах ; в панели администратора установлены

плагины для SEO , резервного копирования, оптимизации , безопасности и

ускорения загрузки, плагины должны корректно работать ; все страницы сайта

должны состоять из отдельных блоков, каждый блок должен иметь возможность

полного администрирования (тексты, картинки, видео и.тд) . Блоки должны иметь

возможность включения и выключения отображения на сайте. Вся панель

администрирования должна быть интуитивно понятна, легко администрируема.

Подробное ТЗ высылается по результатам переговоров.

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arhipol
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