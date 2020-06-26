Сделать сайт литературного портала

Необходимо сделать сайт на базе WordPress. Это должен быть литературный портал, книжный Интернет-магазин, чтобы сами писатели имели личный кабинет и могли добавлять свои книги сами. Пример сайта: https://litnet.com/ru В Интернете, не могу найти готовый шаблон. Можно например взять за основу вот этот http://booklovers.ancorathemes.com/ , но доделать его, так в нем как я понимаю нет возможности создания личных кабинетов для писателей.