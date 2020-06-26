Сайт-лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок357 просмотров

Нужен достойного вида сайт-лендинг, с какими-то классными эффектами.

Можно его сделать на основании брошюры этого проекта, она во вложении здесь, и есть все её исходники, но можно и по другому сделать.

Просьба в заявке не писать общие фразы и ссылки на свои работы, типа общего сообщения для любого заказа. Посмотрите брошюру, и напишите за какую сумму и срок Вы сделаете лендинг. Спасибо за понимание.

5 лет назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Любовь
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эмиль
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексеи
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Артем
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт с простыми web-играми (заданиями)

    $400

    Требуется разработать сайт с простейшими играми. Разработать админ.панель,  конструктор типов игр, чтобы из админки составлять игры. Соответственно вывод и взаимодействие на фронтенд. Будет 8 типов. Типы: 1. Меморина 2. Правда или ложь ...

    CSSHTMLJavaScriptSketch
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать сайт и перенести на WordPress

    $220

    Здравствуйте,  требуется  скопировать дизайн сайта https://medium.com/ и натянуть на wordpress, чтобы всю текстовую информацию я смог обновлять через админку.  Бюджет: 15000 рублей. Срок: 7 дней. При отклике пишите свой ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта отзовика

    Необходимо создать сайт с отзывами об определенной Автошколе в  г.Ярославль, Домен и хостинг регистрировать только на мою почту Сайт должен быть адаптирован под мобильную версию и под SEO

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен сайт на wordpress

    Нужен сайт-каталог на wordpress (аналог taluturg. ee) по заданному дизайну (можем менять дизайн если будет необходимо). Учесть обязательно мультиязычность сайта. Код необходим с комментариями.   Проект "для себя" поэтому по ходу можем согласовывать изменения. Сроков ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание темы WP

    Создание темы WP. Тематика сайта. Дизайнерские полы из натуральной древесины.Общие страницы сайта выполнены в тёмной теме , шрифт - TT Norms Обязательные требованияОбщие требования : страницы сайта должна корректно (безвизуальных и технических ошибок) отображаться в операционных ...

    AndroidiOSWordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделка Сайта компании

    Добрый день. Нам необходимо переделать сайт компании так, чтобы он выглядел современно и солидно. На данный момент он сделан в любительском виде. Сайт более информационный без всяких систем оплат и сложных конструкций. Единственно, что дополнительно ...

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад