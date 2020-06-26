Нужен достойного вида сайт-лендинг, с какими-то классными эффектами.

Можно его сделать на основании брошюры этого проекта, она во вложении здесь, и есть все её исходники, но можно и по другому сделать.

Просьба в заявке не писать общие фразы и ссылки на свои работы, типа общего сообщения для любого заказа. Посмотрите брошюру, и напишите за какую сумму и срок Вы сделаете лендинг. Спасибо за понимание.