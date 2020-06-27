Нужен сайт для скачивания сборок counter-strike. Подобие этих : https://downloads-cs.ru/ https://cs16planet.ru/ но копировать не нужно. Нужно в своем стиле. Чтобы было удобно и глаза не разбегались)) Примерное ТЗ 1) В ...
Лэндинг, сайт
Хочу переделать, или сделать новый как предыдущий лэндинг с несколькими страницами.
Также нужны внутри система оформления заказа, но не инет-магазин.
Для начала лэндинг страницу
Заявки фрилансеров
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