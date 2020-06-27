Лэндинг, сайт

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Закрыт51 заявка1452 просмотра

Хочу переделать, или сделать новый как предыдущий лэндинг с несколькими  страницами. 

Также нужны внутри система оформления заказа, но не инет-магазин. 

 Для начала лэндинг страницу 

5 лет назад
moomi
Таля 
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Заявки фрилансеров

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