Добрый день. Меня зовут Ольга. На данный момент я прохожу обучение по упаковке бизнеса, в течение 2-х месяцев буду учиться делать смысловую упаковку, лендинги, презентации и продающие ролики. К окончанию обучения буду иметь полное представление и нужные умения для того, чтобы вывести ваш бизнес на новый уровень. Поскольку я еще начинаю, у меня мало опыта, но много времени и желания работать. Для того, чтобы применить все полученные знания, я ищу реальный бизнес, которому нужна качественная упаковка и клиенты из интернета. Моя цель сейчас – не продать свои услуги, а найти один твердый проект, которому принесу максимальную пользу. Если у вас есть проект и вы давно в поисках человека, кто сможет взять на себя часть смыслов, дизайна и упаковки, напишите мне. Сейчас я готова вкладывать всё своё время взамен на то, что вы будете давать нужную информацию о продукте и частично участвовать в процессе. В результате моей работы, у вас будет качественный одностраничный сайт или понятная красивая презентация, которые помогут больше и дороже продавать ваш продукт.