Сайт для контроля работы

Нужно создать сайт для контроля долгов владельцев магазинов при закупке товаров в долг.

Во многих магазинах распространен вариант работы, когда компания через своего менеджера поставляет товары под реализацию, в долг. При этом менеджер отдает заказ в магазин на заранее оговариваемый срок, по истечению которого он должен получить оплату за ранее поставленный товар.

Нам нужно сделать сайт, который исключит возможность обмана как со стороны менеджера (кражу и непередачу получаемой суммы за заказ владельцу компании), а также обмана со стороны владельца магазина (неуплата суммы за заказ)

Сайт можно реализовать на WP. Какой функциоанал необходим:

1) возможность регистрации (работник или владелец - сторона магазина, менеджер или владелец - сторона фирмы-поставщика), можно включить авторизацию через соцсети

2) функции системы после регистрации:

менеджер фирмы - имеет возможность передать заказ работнику или владельцу магазина, указав сумму долга и срок его возврата, после подтверждения со стороны работника/владельца заказ фиксируется в системе, статус меняется

владелец фирмы - имеет доступ ко всей информации по заказам менеджерам свой компании

работник магазина - имеет доступ к своим заказам

владелец магазина - имеет доступ к информации по заказам своих работников

3) нужно оставить возможность перевода интерфейса на нужный язык (ручной), например wpml

если сможете реализовать бюджетно вариант приложения под Android или IOS, то напишите стоимость пжл

как вариант, использовать для бюджетности PWA или подобное решение

Просьба указывать как можно бюджетно реализовать, за какой срок и цену.

Указывайте пжл возможность реализации клиентского приложения под сайт также.

Антиспам "контрольсервис". Спасибо.