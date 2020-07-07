Небольшой сайт писателя

$50
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Завершен13 заявок953 просмотра

Небольшой сайт писателя и его центра. Необходима новостная лента, возможность добавлять видео файлы, фотоальбом. Всего около 12-15 страниц. Можно на каком-нибудь бесплатном движке.

Бюджет крайне небольшой.

5 лет назад
McVolos
Михаил 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Random9
Саид 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
8 дней
Escrow
Быстро и недорого сделал небольшой сайт на WordPress без какого-либо четкого ТЗ с моей стороны. На все вопросы отвечал оперативно, все "хотелки" так же оперативно выполнял. Рекомендую.
Приятно было работать . Рекомендую

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4 года назад
5 лет назад
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