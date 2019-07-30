avangardbro

Евгений Иванов avangardbro

 
30 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4500
10 баллов
4 года назад
Создание сайта по скупке игровых вещей
Спасибо за доверие. Евгений. И его команда отличные ребята. На любой вопрос всегда находится спокойное обсуждение и решение. С оплатой все и всегда своевременно. Однозначно рекомендуем!
Сотрудничаем пару лет, никаких нареканий, напротив- отзывчивость, клиентоориентированность и лояльность в купе с профессионализмом- на самом высоком уровне!
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