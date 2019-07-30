avangardbro

[b]Описание : [/b]Необходимо разработать онлайн игровой проект на основе Крэш игры. Долгосрочные цели: создание и поддержание ЦА активной и играющей на сайте. Лояльность и присутствие в соц. сетях. Пример похожего проекта: csgorun.orgНа главной странице нужен блок для игры, ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$4500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $4500Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $80
1.1)требования Разработка комплексной рекламной концепции продвижения сайта и привлечение обширной клиентской базы( определение наиболее целесообразной из : контекстная,таргетная,соц.медиа,соцсети), и привлечение клиентов отвечающих нашим запросам ЦА ( интересуются тематикой игр CS:GO/Dota2/Rust , возраст, гео , платежеспособность . ...Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт4 года назад
- $4500
Создание сайта автоматизированной скупки вещей на платформе Steam. Полное ТЗ в лс.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота. Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM. Владение языками JS, PHP, Python. Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$4500
10 баллов
4 года назад
Спасибо за доверие. Евгений. И его команда отличные ребята. На любой вопрос всегда находится спокойное обсуждение и решение. С оплатой все и всегда своевременно. Однозначно рекомендуем!
Ответный отзыв
Сотрудничаем пару лет, никаких нареканий, напротив- отзывчивость, клиентоориентированность и лояльность в купе с профессионализмом- на самом высоком уровне!