Комплексное продвижения сайта маркетплейса на базе платформы Steam

1.1)требования

Разработка комплексной рекламной концепции продвижения сайта и привлечение обширной клиентской базы( определение наиболее целесообразной из : контекстная,таргетная,соц.медиа,соцсети), и привлечение клиентов отвечающих нашим запросам ЦА ( интересуются тематикой игр CS:GO/Dota2/Rust , возраст, гео , платежеспособность . Создание лояльности клиентской базы. Анализ конкурентов , свод анализ плюсов и минусов нашей платформы и их платформ. Ведение проекта с ежемесячной отчетностью и корректировкой/обсуждением.

1.2)наши вопросы

Имеется ли у вас опыт работы с маркетплейсами на платформе Steam?(Если да то с какими проектами)

Есть ли понимание конечной стоимости 1 лида для нашей тематики.

Какие варианты привлечения и удержания пользователей может быть лучшим для подобного маркетплейса.

Чем сотрудничество с вашей компанией является лучше,чем работа с другими.

Какие варианты могли бы вы предложить для минимизирования затрат на рекламу и получения большого количества пользователей на выходе.

1.3)цена

По каким критериям строится конечная цена за разработку комплексной рекламной концепции и какие будут ежемесячные затраты на само продвижение (ориентировочная цена).

(!!!!)Требования - только защищенная сделка , обязательно наличие в портфолио проектов связанных со steam ( заявки без них будем оставлять без ответа)