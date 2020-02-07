Нам нужен в команду на временные подряды которые периодически появляются, талантливы маркетолог, настройщик, арбитражник в одном лице, который умел и умеет не только вести Р.К в FB, Google, Linkdin но и продумывать маркетинговую часть контента ...
Быстрое маркетинговое исследование под запуск ХимЧистки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
планируется запуск химчистки
район Киев, правый берег Ветка от Цирка (метро Универститет) до метро Акадмегородок
можно захватить Борщаговка
Химчистка будет работать без пунктов приема.
Химчистка будет предоставлять услуги доставки вещей туда и назад (пример реализации https://dryclean.ru/clients/delivery/)
Что нужно от вас
1. проанализировать состояние рынка химчисток в интернетена сколько там сильные игроки, узнать всю возможную информацию сколько пунктов выдачи
какие Уникальные торговые предложения
на сколько функциональные сайты на сколько развит контент маркетинг
2. дать прогноз как стартовать в этом бизнесев какой канал продвижения вливать больше денегкакие методики использовать
3. сделать анализ в целом по Киеву и сделать отдельно анализ по правому берегу - Ветка от Цирка (метро Универститет) до метро Акадмегородок
и можно захватить Борщаговка
сделать надо сегодня или до завтра до обеда максимум
связь желательно через телеграм
напишите в отклике слово - химчистка
прикладывайте примеры работ
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